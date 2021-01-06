MacBook получит беспроводную зарядку iPhone, Apple Watch и iPad

На это намекают выданные Apple патенты.

Отдельные источники питания для разных гаджетов? Вчерашний день. Куда удобнее заряжать все в одном месте. Беспроводным способом – совсем мечта.

Нечто подобное пыталась создать Apple. Помните анонсированный несколько лет назад коврик AirPower? Он должен был одновременно подпитывать iPhone, Apple Watch и AirPods. К сожалению, в 2019 году проект отменили. Что-то у инженеров из Купертино пошло не так.

Впрочем, горевать по AirPower не стоит. Apple реализует идею иначе. Пришли новости из Бюро патентов и товарных знаков США. Ведомство выдало компании ряд интересных патентов.

По опубликованным изображениям – под рамой MacBook разместят индуктивные катушки. Они позволят пользователям заряжать “яблочные” устройства. На картинках из заявки видны iPhone и Apple Watch. Достаточно расположить их на корпусе ноутбука (на тачпаде, а также слева и справа от него).

Вероятно, аналогичную “фишку” получит и iPad. Соответствующие иллюстрации имеются. Хотя есть нюанс. Когда именно Apple воплотит задумку в жизнь – неизвестно. Никаких комментариев корпорация не дает. Не факт, что патенты вообще станут реальностью.

Источник: cnet.com

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