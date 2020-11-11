MacBook Pro 13” с чипсетом М1 – выход на новый уровень

В чём революционность этой разработки Apple?

10 ноября 2020 года на последней в этом году онлайн-презентации Apple анонсировала первые компьютеры, работающие на базе собственных процессоров компании – М1. Среди них и обновлённый MacBook Pro. Давайте посмотрим, что изменилось.

Технические характеристики

M1 ощутимо увеличил и скорость, и мощность MacBook Pro. Процессор, по словам Apple, стал быстрее в 2,8 раз, графический процессор – в 5 раз. Благодаря системе Neural Engine скорость машинного обучения возросла до 11 раз (машинное обучение повышает скорость работы и раскрывает возможности автоматизации при анализе видео, распознавании голоса, обработке изображений и выполнении других задач). При этом MacBook Pro, как заявлено, работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем другие версии Mac.

Операционная система macOS Big Sur разработана с расчётом на потенциал нового чипа M1. Защита данных и безопасность на новом MacBook будет на высоте, как и всегда у Apple.

Меньше времени будет тратиться как на повседневные задачи (отображение страниц в Safari и фотографий), так и на запуск и функционирование мощных приложений.

Важная деталь – теперь можно будет использовать приложения для iPhone и iPad в macOS Big Sur.

В чипе M1 до 16 ГБ сверхскоростной объединённой памяти. Она отличается высокой пропускной способностью и мини­мальной задержкой при обращении. Следовательно, стоит ожидать, что обмен данными между приложениями будет происходить быстрее.

SSD‑накопитель будет иметь объём до 2 ТБ и скорость последовательного чтения до 3,3 ГБ/с.

Что касается визуального аспекта технических составляющих, в MacBook также грядут перемены. Благодаря дисплею Retina изображения будут выглядеть более детально, а тексты станут чётче. Подсветка LED, использованная в ноутбуке, отвечает за качественную передачу глубины чёрного и ярких оттенков белого. А благодаря широкому цветовому охвату P3 оттенки зелёного и красного будут смотреться реалистичнее, чем в палитре sRGB (заявлено, что в P3 на 25% больше цветов). Кроме того, дисплей нового MacBook Pro, как и в версиях с Intel, будет поддерживать технологию True Tone (когда баланс белого автоматически настраивается в соответствии с цветовой температурой окружающего освещения и изображение всегда выглядит естественно).

При помощи чипа M1 камера FaceTime HD может обеспечить более высокое качество связи во время видеоконфе­ренций, а на изображении можно будет рассмотреть больше деталей. Благодаря микрофонам студийного уровня звук будет более чётким и качественным.

Не стоит забывать о клавиатуре Magic Keyboard. Усо­вер­шен­ство­ван­ный механизм «ножницы» связан с отзывчивостью, удобством и тишиной печатания.

Новый MacBook будет поддерживать Wi‑Fi 6, что позволит MacBook Pro не снижать эффективность обмена данными по мере того, как к сети подключается всё больше устройств.

Новая версия MacBook Pro 13’’ оснащена 2 портами Thunderbolt.

Цена в России

Новый ноутбук можно будет приобрести за 129990 рублей за версию с накопителем на 256 ГБ и за 149990 рублей за версию с 512 ГБ памяти (версии с процессором Intel Core i5 всё ещё доступны для покупки).

Что ж, улучшения в новом макбуке звучат и выглядят действительно многообещающе. Насколько заметна будет разница при работе с новым чипсетом – покажет время.

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