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MacBook Pro 2021 может получить челку, как у iPhone

17 Окт, 2021

MacBook Pro 2021 может получить челку, как у iPhone

Неожиданность.

Портал 9to5Mac, сославшись на инсайдеров из Китая, пишет, что новый MacBook Pro может получить дисплей с челкой на манер iPhone. Дело в том, что в сеть слили изображения деталей ноутбука.

Как он будет выглядеть? Примерно так.

Зачем? Для размещения датчика True Tone и камеры. Почему не так, как было раньше? Из-за слишком тонких рамок.

Презентация MacBook Pro скорее всего состоится 18 октября. То есть, завтра. 

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