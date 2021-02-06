MacBook Pro 2021 внешне напомнит iPhone 12 — угловатость в моде
Уже в марте!
Легендарный типстер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что новые MacBook Pro похвастаются дизайном в духе Айфон 12. А этот господин, как мы знаем, крайне редко ошибается, когда речь заходит об устройствах купертиновцев.
По его словам, MacBook Pro 2021 представят весной (вероятно, что уже в марте). Мы увидим как 14,1-дюймовую, так и 16-дюймовую модель. Нас ждут острые грани, тонкие рамки, астрономический ценник и, конечно, современная начинка.
В основу MacBook Pro нового поколения ляжет новый процессор Apple Silicon с 14 ядрами. Он окажется куда мощнее, чем M1. Но это было ожидаемо. А вот возвращение слота для SD-карты — новость, и приятная. Кроме того, новые премиальные Маки смогут работать с магнитной зарядкой MagSafe. Порт USB Type-C также сохранится.
Мечта, а не ноутбук!
Источник: MacRumors
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