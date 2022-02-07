MacBook Pro с чипом M2 будет лишен дисплея ProMotion
Вот оно что.
Портал Gizmochina, сославшись на Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, пишет, что купертиновцы не станут оснащать MacBook Pro 13 с чипом M2 экраном ProMotion, который есть у 14- и 16-дюймовых версий MacBook Pro на базе разных версий M1.
Почему? Чтобы дифференцировать эту модель от уже существующих. Дело в том, что новая Pro’шка будет менее дорогой. Сообщается также, что ноутбук оснастят стандартным IPS-дисплеем (а не mini-LED) и лишат тачбара.
На какую цену можно рассчитывать? Думается, что в России такое устройство будет предлагаться примерно за 100-120 тысяч рублей в базовом варианте.
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