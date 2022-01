MacBook Pro с чипом M2 можно будет купить уже в этом году

Мощный лэптоп.

Компания Apple должна выпустить 14-дюймовый MacBook Pro на базе однокристальной системы M2 уже во второй половине текущего года, уверен сетевой аналитик под псевдонимом dylandkt.

По его словам, новинка придет на смену 13-дюймовому MacBook Pro с M1 внутри. Ценник окажется чуть выше.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air).

— Dylan (@dylandkt) January 17, 2022