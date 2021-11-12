MacBook Pro с M1 Pro будет окупаться в майнинге 17 лет

Да, так долго.

Нет, новенький MacBook Pro точно не стоит покупать для майнинга криптовалюты. Эксперты уже все изучили и выяснили, на что способен премиальный ноутбук в добыче Ethereum (Эфир — самая популярная монета среди майнеров). Забегая вперед, скажем — почти ни на что.

Смотрим видео.



Да, хешрейт настолько низкий. Всего 5 MH/s. Для сравнения, даже старинные графические карты выдают 20 или 25 MH/s.

Сколько в день принесет MacBook Pro 2021? Центы… А в месяц? Порядка $12. Окупать его стоимость придется аж 17 лет.

А что с MacBook Pro с M1 Max? Тут хешрейт в два раза выше, порядка 10 MH/s. Но и этого явно недостаточно.

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