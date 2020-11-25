MacBook с новым дизайном и M1 появятся в 2021 году

Совсем скоро.

Легендарный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который почти не ошибается, когда говорит о технике Apple, заявил, что MacBook’и с новым дизайном и чипсетом M1 внутри мы увидим уже в следующем году.

По его словам, купертиновцы выпустят их во второй половине 2021 года.

К сожалению, называть конкретные модели господин Куо не стал. Но, по слухам, которые распространились по сети ранее, нас ждет 14- и 16-дюймовые MacBook Pro.

Кроме того, не исключено, что Apple представит совершенно новый 24-дюймовый iMac с модулем Face ID.

Источник: MacRumors

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