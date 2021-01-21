macOS 11.2 RC: что исправили и что нового

Стабильная macOS 11.2 почти готова.



Всем привет, 22 января 2021 началась раздача предрелизной macOS 11.2 RC. Что в ней нового и для каких компьютеров подходит? Всё в нашем материале. Поехали!

11.2 – это обновление, направленное на стабильность и безопасность. Особенно это оценят обладатели более взрослых устройств. А визуальных изменений или новых функция пока нет.

Для каких компьютеров будет доступно? Для тех же, что поддерживают обычную macOS 11 Big Sur. На картинке ниже вы можете отыскать свой Мак.

Когда выйдет? В начале февраля 2021.

Ещё вышли iOS 14.4 RC и watchOS 7.3 RC. Всем лайк!

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