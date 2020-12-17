macOS 11.2 Бета 1: что нового и зачем скачивать

Хорошее обновление, молодцы.



17 декабря 2020 Apple начала раздавать тестировщикам свою новую версию macOS Big Sur под номером 11.2 Бета 1. Все подробности у нас. Поехали!

Apple решила завершить 2020 без ошибок и устранить всё, что только можно устранить. В 11.2 нового дизайна мы не встретим – всё тоже самое, что и в обычной 11 Big Sur. Но зато оптимизация и исправление ошибок – это то, что нам точно дарят купертиновцы в 11.2. Обладателям взрослых устройств стоит сказать Apple особенное спасибо за то, что продолжает поддерживать и обновлять их компьютеры. На картинке ниже вы найдёте устройства, на которые можно накатить это обновление. Но перед установкой прочитайте эту статью.

А за несколько часов до анонса этой 1-й Беты 11.2 Apple дала возможность оценить и первые Beta-версии iOS 14.4 и watchOS 7.3. Не забывшем ознакомиться и с ними. Всем лайк!

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