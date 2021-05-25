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macOS 11.4, tvOS 14.6, watchOS 7.5 выпущены — что нового?

25 Май, 2021

macOS 11.4, tvOS 14.6, watchOS 7.5 выпущены — что нового?

Много нового.

Вместе с iOS 14.6 (и ее планшетным собратом iPadOS 14.6) купертиновцы также представили полные версии ОС и для других своих устройств. Маки получили macOS 11.4, смарт-часы Apple Watch Series теперь могут обновиться до watchOS 7.5, также мы увидели tvOS 14.6 для медиаплееров Apple TV.

Что нового?

macOS 11.4

  • Расширены возможности по работе с внешними графическими ускорителям AMD Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и флагманской моделью Radeon RX 6900 XT.
  • Теперь можно подписываться на подкасты (рассказывали об этом в теме про iOS 14.6).
  • Исправлены распространенные проблемы, с которыми пользователи сталкивались при работе в браузере Safari (закладки в папках больше не удаляются, сайты открываются без каких-либо проблем сразу по выходу из спящего режима, превью файлов в PDF показывается правильно).
  • Легендарная стратегия Civilization VI больше не глючит, не вылетает и не тормозит на MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем.

watchOS 7.5

  • Все те же возможности по подписке на подкасты.
  • Добавлена возможность семейного шэринга для карты оплаты Apple Card (нам в РФ все равно на это).
    ЭКГ можно снимать в таких дальних и экзотических странах, как Малайзии и Перу (очевидно, что российскому пользователю это по боку, но перуанцы и малазийцы в восторге), там же часы научились уведомлять о проблемах с сердцем (еще одно все равно).

tvOS 14.6

  • Главное и реально важное добавление: поддержка джойстиков от приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X/S. Играть не переиграть!
  • Настройки цвета в соответствии с вашим айфоном.

ОС для HomePod: Просто исправлены баги и глюки.

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