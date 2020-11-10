macOS 11 Big Sur: что нового, стоит ли обновляться?

Наши мнение о новой прошивке.

10 ноября 2020 Apple представила свои новые MacBook Pro, MacBook Air и iMac. Вместе с этим была анонсирована новая macOS 11 Big Sur. Но прежде чем обновляться, нужно понять, нужно ли оно нам. Разберёмся вместе, поехали!

Начнём с Бета-версий новой прошивки. Их мы начали тестировать ещё летом 2020. А 5 ноября 2020 Apple позволила всем обновляться до новых версий своих ОС: iOS 12.4.9, iOS 14.2, iPadOS 14.2, watchOS 7.1, а также Beta-версию macOS 11.0.1 RC.

Интересный факт: раньше предсерийные прошивки назывались GM (Golden Master, так они и продолжают называться в ОС для носимых устройств). А теперь у них новая аббревиатура – RC (Release Candidate). Но сама суть не изменилась – это финальные версии прошивок, для всех они выйдут именно такими. Если изменения и внесут, то самые незначительные. Вообще такие Беты выпускают для производителей софта. Чтобы за неделю-две они подготовили обновления своих приложений с учётом новой ОС.

Ещё один интересный факт: предрелизная Бета вышла с номером 11.0.1. Выйдет ли просто 11-ая или мы получим сразу 11.0.1 – неизвестно.

Теперь о самой прошивке:

Поддерживаемые устройства.

Главные изменения:

Изменения общего дизайна и анимации. В том числе обновлённая панель Dock.

Новые иконки приложений. Новыми будут и форма, и сама прорисовка. Становится всё меньше отличий от iOS/iPadOS.

Новый Центр уведомлений.

Пункт управления как в iOS/iPadOS.

Поддержка Apple Silicon. То есть поддержка чипов собственного производства. Всё ради ещё большей оптимизации и лучшей работы новых маков.

Совершенно новый Safari. Не только обновлённый дизайн, но ещё и новые функции и больше настроек.

Обновления в безопасности и шифровании данных.

Стоит ли обновляться? Стоит, потому что Apple сделали очень крутую прошивку. Без ошибок на первых парах не обойтись, но вам всё равно понравится. Новый дизайн, новая анимация и новые фишки – то, что мы любим в прошивках Apple.

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