macOS Big Sur 11.1 и 11.2 вызывают проблемы с внешними дисплеями

Подстава.

Многие пользователи macOS Big Sur 11.1 и 11.2 столкнулись с неприятным багом. Внешние мониторы, подключенные к их Mac, перестали работать.

Ошибок, собственно, две. Одна связана с портами USB-C. Последние вдруг прекратили распознавать дисплеи. Особенно при соединении через концентраторы и адаптеры.

Первые жалобы появились сразу после выхода macOS Big Sur 11.1. Была надежда, что недочет устранят в macOS Big Sur 11.2. Увы, этого не произошло. Пострадавших стало еще больше.

Второй глюк проявляется следующим образом. Внешние мониторы не функционируют в режиме 4K 60 Гц. Частота обновления не поднимается выше 30 Гц. Аналогичная история с разрешением. Иногда оно блокируется на 1080p (вместо заявленного 4K).

Выпущенная на днях бета-версия macOS Big Sur 11.3 не улучшила ситуацию. Apple пока ничего не исправила.

Источник: imore.com

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