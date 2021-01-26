macOS Big Sur 11.2 вышла официально: что нового и стоит ли обновляться
Небольшое, но полезное обновление.
26 января 2021 началась официальная раздача macOS 11.2. Вы узнаете: что нового, стоит ли обновляться и для каких компьютеров подходит. Поехали!
В 11.2 визуально ничего не поменялось: всё тот же интерфейс обычной macOS 11 Big Sur.
Изменения:
- Улучшена поддержка ProRAW.
- Устранили ошибки при установки обновления на немолодые Маки.
- Вообще подправили ситуацию с ошибками.
Для каких Маков? Моделей много, Apple на то и Apple, что долго обновляет свои устройства. Ниже на фото ищите свою модель.
Кстати, ещё вышли iOS 14.4 и watchOS 7.3.
Стоит ли обновляться? Стоит. Ведь это обновление больше для устранения проблем, нового не много, но вы это и сами уже поняли. Всем лайк!
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