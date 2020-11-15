macOS Big Sur “ломает” старые модели MacBook Pro

Не такая стабильная, как хотелось бы.

Владельцы 13-дюймовых MacBook Pro образца 2013 и середины 2014 года сообщают об ошибках, которых возникли после обновления системы до macOS 11 Big Sur. Жалобы поступают не только на официальном портале Apple, но и на порталах MacRumors и Reddit.

Пользователи сообщают, что после установки macOS Big Sur их ноутбуки зависают и отображают черный экран. Что еще хуже, так это невозможность использовать клавиши для сброса и восстановление системы через интернет.

Большая часть проблем приходится на владельцев Macbook Pro 2013 и 2014 года, хотя Apple официально поддерживают эти ноутбуки с MacOS Big Sur.

В одном из комментариев на Reddit пользователям посоветовали отнести свое устройство в ремонт. В Apple уже пообещали выпустить обновление, но когда именно это произойдет, пока что не понятно. Так что владельцем вышеперечисленных MacBook Pro лучше всего воздержаться от обновления своей ОС.

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