macOS Catalina запустили на iPad Pro 2020 года

Медленно, но работает.

Любопытное видео появилось на YouTube. Хакер с ником Yevgen Yakovliev продемонстрировал запуск macOS Catalina на прошлогоднем iPad Pro.

Как компьютерную ОС перенесли на планшет? Энтузиаст воспользовался эмуляцией x86 – с помощью UTM. Эта программа активирует виртуальные машины на iOS.

Способ не самый производительный. Первая загрузка macOS Catalina на iPad Pro заняла 20 минут. Хотя автор ролика утверждает, что уже оптимизировал процесс. Ему удалось сократить время до 5-7 минут.

macOS Catalina сильно тормозит из-за виртуализации. Взаимодействовать с интерфейсом трудно. Самые простые действия выполняются долго. Однако система все же функционирует.



Забавно такое видеть на iPad Pro. Даже без практической пользы.

Источник: macrumors.com

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