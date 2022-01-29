macOS Monterey 12.3 beta 1 — наконец-то Universal Control

Есть и девелоперская, и публичная беты.

Купертиновцы выкатили 1-ую бету ОС для компьютеров и ноутбуков macOS Monterey 12.3 как для девелоперов, так и для публичных тестеров.

Какие нововведения?

Ура, Universal Control

Есть одно очень важное: наконец-то реализована Universal Control. Что это? Функция, которая позволяет переключаться между Mac и iPad, а также между Mac и Mac бесшовно. Точно также можно мгновенно передавать файлы, перетаскивая их с одного девайса на другой. Звучит необычно, но работает прекрасно.



Тандемом мыши и клавиатуры можно работать сразу с Mac’ом и iPad’ом, таскать файлы и так далее. Действительно классная фишка!

О Universal Control говорили еще летом прошлого года на WWDC 2021.

Что-то еще? Да! Функция обновления прошивки наушников AirPods через macOS без айфонов и айпэдов!

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