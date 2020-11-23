MacOS не так просто переустановить на новых Mac с процессором M1

Пользователи испытывают проблемы.

После запуска новых Mac с процессором M1 в Apple стали часто поступать жалобы, связанные с невозможностью восстановить или переустановить macOS. Очень часто такие попытки приводят к ошибкам, после которых пользоваться ноутбуком вообще не представляется возможным.

В эти выходные Apple опубликовали подробную инструкцию для пользователей. Чаще всего такая проблема возникает перед обновлением до macOS Big Sur 11.0.1. В качестве решения проблемы в компании предлагают создать загрузочный установщик на другом Mac.

В компании предупреждают, что перед обновлением до MacOS Big Sur‌ 11.0.1 пользователи могут столкнуться с невозможностью переустановить систему через MacOS Recovery. Наиболее распространенная ошибка, с которой сталкиваются пользователи, выглядит вот так:

Также технологический гигант выложил подробное руководство из 17 шагов, в котором описывается процесс восстановления с использованием Терминала. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке. Для тех, кто испытывает проблемы с установкой macOS Big Sur, можно прочитать наше подробное руководство.

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