Магазины техники Apple re:Store не открылись 2 марта в России

Увы.

Вслед за приостановкой поставок и продаж техники Apple на территории РФ, 2 марта по всей стране не открылись магазины re:Store.

По какой причине, официально не уточняется. Но мы то всем понимаем. При этом сайт re:Store работает. Но заказать айфон или любой другой гаджет там нельзя.

Где сейчас купить айфон? В одном из магазинов крупных сетевых ритейлеров.

Что будет дальше? Сказать не готовы. И, да, если хочется приобрести новый айфон, лучше поторопиться. Учитывая, что творится с курсом рубля, цены, вероятно, будут стремительно расти.

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