MagicBook Pro: что представляет из себя ноутбук от HONOR?

Разбираемся, для кого подойдет эта новинка.

Вы ищете ноутбук для игр, редактирования видео и фотографий, а также для просмотра фильмов и телешоу? Если да, то вам стоит рассмотреть последнее предложение HONOR – MagicBook Pro.

Внешний вид

Новая модель сделана из легкого и прочного алюминиевого корпуса. Ее вес составляет чуть меньше двух килограмм, а ширина – 16,1 мм. Доступна в одном цвете – Space Grey. Данные характеристики делают ноутбук портативным, что является несомненным плюсом в путешествиях.

MagicBook Pro имеет несколько разъемов: один размером 3,5 мм для наушников, два USB-порта 3.2 Gen 1, один USB-порт Type C и один HDMI-порт. Это создано для того, чтобы пользователь мог подключить несколько устройств по своему выбору.

Дисплей и звук

MagicBook Pro 2020 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем HONOR FullView с 90-процентным соотношением экрана к корпусу, что делает его эстетически красивым. Соотношение сторон ноутбука стандартное и составляет 16: 9, а разрешение – 1920 x 1080. Он оснащен 100-процентным sRGB, что делает его самым лучшим из линейки HONOR. Цвета реалистичны, в ноутбуке присутствует технология предотвращения мерцания экрана, что способствует продуктивной работе и уменьшает усталость глаз.

Что касается звука, то динамики направлены вертикально, присутствует технология Dolby Atmos. Ноутбук разработан для того, что проигрывать фильмы, сериалы с высоким качеством звука, а сторонний шум не способен ухудшить звучание.

Аккумулятор

MagicBook Pro обеспечивает до 11 часов автономной работы в течение дня. Одним из главных новшеств модели стало то, что у ноутбука присутствует сверхбыстрая зарядка, которая обеспечивает 50% заряд за полчаса. По словам технических специалистов, протестировавших новинку, зарядка лэптопа выдерживает несколько часов игры в самом высоком разрешении без дополнительной подзарядки. Так же, у него присутствует двойной вентилятор и двойные тепловые трубки, которые обеспечивают охлаждение при самой сильной нагрузке.

Новый MagicBook Pro оснащен совершенно новым процессором AMD Ryzen ™ 5 4600H для увеличения времени автономной работы, а также сверхбыстрым накопителем SSD емкостью 512 ГБ и двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ для повышения производительности в играх.

Итог

Модель MagicBook Pro от HONOR станет достойным решением для тех, кто хочет использовать этот ноутбук для работы и развлечений. Пожалуй, единственным недостаток этой модели стало отсутствие установленного Microsoft Office, который предусмотрен с Windows 10.

Cтоимость MagicBook Pro от HONOR в России составляет 69 990 рублей.

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