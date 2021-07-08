Магия кино от Xiaomi в Сочи — почувствуйте себя героями режиссерами или актерами

Магия кино.

Компания Xiaomi открывает в эту пятницу в Олимпийском парке в Сочи интерактивную зону под названием Mi Road Movie. Посетители получат возможность попасть на съемочную площадку и увидеть весь процесс съемки фильмов изнутри. Кроме того, можно стать и главным героем фильма.

Кроме того, на территории Mi Road Movie есть амфитеатр, зона для отдыха и детская площадка. Посетить Mi Road Movie можно 9, 10 и 11 июля. Время работы — c шести вечера до полуночи. Подробнее читаем на сайте.

С помощью Mi Road Movie компания продвигает свои смартфоны серии Mi 11. Эти гаджеты оснащены потрясающими камерами, на которые можно снимать не только любительские фото и видео, но и самые настоящие фильмы.

Кроме того, на Mi Road Movie разыгрываются смартфоны Xiaomi Mi 11 Lite. Не раз в день, а каждые 5 минут!

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