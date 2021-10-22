«Магия кино» с камерой iPhone 13 Pro

Изумительные камеры премиального айфона.

Купертиновцы показали ролик под названием «Эксперимент 6: Магия кино». В центре внимания — камеры Айфон 13 Про.

В ролике демонстрируется, на что может быть способен Айфон 13 Про в правильных руках. Фотограф Дун Хун Джюн и художник Джэймс Тортон сняли на смартфон небольшой фильм, разделенный на 6 частей.



В видео профессионалы подробно и понятным языком объясняют, как добились того ил иного эффекта. А также рассказывают, как можно создать подобные фантастические образы без спецэффектов.

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