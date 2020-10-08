Magnets – крутой виджет с фотографиями, доступный всей семье

Приложение для тех, кто обновил смартфон до iOS 14.

Cloud Photos позволяет создавать общие альбомы с друзьями и семьей, чтобы все участники альбома могли видеть фотографии и добавлять новые. Но что, если бы у вас был виджет с фотографиями для общего доступа на главном экране? Именно в этом и заключается фишка нового приложения Magnets.

C момента появления виджетов в iOS 14 появилось множество разных приложений, которые предлагают различные дизайны для ваших виджетов. Однако в Magnets вы можете делиться фотографиями с родственниками и друзьями и отображать их на заставке “Домой”.

Пользоваться приложением очень просто и легко. Как только вы откроете его, вы сможете создать новый виджет либо с моментальными фото, либо со снимками из вашей библиотеки. После выбора нужных фотографий приложение попросит вас поделиться виджетом с другими людьми. Он использует систему обмена iCloud. Участники виджета смогут видеть включенные в него фотографии, а также добавлять новые.

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