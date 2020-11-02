Магнит за 3990 рублей — Apple начала продажи MagSafe в России

Новинка уже тут.

Компания Apple рапортует о начале продаж на территории РФ зарядного устройства MagSafe. Этот аксессуар предназначен для смартфонов серии iPhone 12.

В России за магнитную зарядку мощностью 15 Вт просят 3990 рублей.

Если сделать заказ сейчас, то ждать доставки придется примерно 2-3 недели (до 19-26 ноября). Примечательно, что Apple выдает не больше двух устройств в одни руки.

Напомним, что купертиновцы представили MagSafe в ходе презентации модельного ряда iPhone 12 в середине октября.

Для того, чтобы айфон начал заряжаться, достаточно прикрепить зарядник с помощью магнита к его задней панели.

К слову, с помощью MagSafe также можно заряжать и более старые айфоны — те, которые поддерживает Qi-зарядку. А это все айфоны, начиная с iPhone 8. А еще — наушники AirPods.

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