Магнитная зарядка MagDart — это как MagSafe, только от realme
Аналог MagSafe.
Компания realme представит магнитную зарядку MagSafe 3 августа. Называется она MagDart. Это аналог MagSafe от Apple, только для Android-устройств.
Но realme планирует использовать MagDart не только для смартфонов, но и для зарядки наушников, смарт-часов и даже ноутбуков.
Get ready to leap to the next generation of Android wireless charging! 🧲 #realme is bringing to you 𝐌𝐚𝐠𝐃𝐚𝐫𝐭, Magnificent Magnetic Innovation, featuring #realmeFlash and much more.
See you at 5:30PM IST, 3rd August. #MagDart #MagForFuture #DareToLeap pic.twitter.com/ppwRctaJck
— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) July 28, 2021
Что касается смартфонов, то первым с поддержкой MagDart станет realme Flash. Это флагман на базе Snapdragon 888, с 12 ГБ ОЗУ, большим объемом флеш-памяти, емкой батареей, скоростной зарядкой и топовым дисплеем. Ну и о камере не забудут.
Главным отличием от MagSafe является массивность самого устройства. По крайней мере, такой мы ее видим на рендерах. Зарядка огромная. Да еще и с дырками для вентиляции. Зачем? Видимо, внутри находится вентилятор. Зато и мощность, по слухам, существенная. Аж 30 Вт. Но будет и более компактный вариант (его пока не показывали) на 15 Вт.
В общем, понятно одно, магнитных зарядных устройств будет несколько. Ждем 3 августа.
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