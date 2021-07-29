Магнитная зарядка MagDart — это как MagSafe, только от realme

Аналог MagSafe.

Компания realme представит магнитную зарядку MagSafe 3 августа. Называется она MagDart. Это аналог MagSafe от Apple, только для Android-устройств.

Но realme планирует использовать MagDart не только для смартфонов, но и для зарядки наушников, смарт-часов и даже ноутбуков.

Get ready to leap to the next generation of Android wireless charging! 🧲 #realme is bringing to you 𝐌𝐚𝐠𝐃𝐚𝐫𝐭, Magnificent Magnetic Innovation, featuring #realmeFlash and much more. See you at 5:30PM IST, 3rd August. #MagDart #MagForFuture #DareToLeap pic.twitter.com/ppwRctaJck — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) July 28, 2021

Что касается смартфонов, то первым с поддержкой MagDart станет realme Flash. Это флагман на базе Snapdragon 888, с 12 ГБ ОЗУ, большим объемом флеш-памяти, емкой батареей, скоростной зарядкой и топовым дисплеем. Ну и о камере не забудут.

Главным отличием от MagSafe является массивность самого устройства. По крайней мере, такой мы ее видим на рендерах. Зарядка огромная. Да еще и с дырками для вентиляции. Зачем? Видимо, внутри находится вентилятор. Зато и мощность, по слухам, существенная. Аж 30 Вт. Но будет и более компактный вариант (его пока не показывали) на 15 Вт.

В общем, понятно одно, магнитных зарядных устройств будет несколько. Ждем 3 августа.

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