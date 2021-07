Магнитная зарядка MagDart — это как MagSafe, только от realme

Аналог MagSafe.

Компания realme представит магнитную зарядку MagSafe 3 августа. Называется она MagDart. Это аналог MagSafe от Apple, только для Android-устройств.

Но realme планирует использовать MagDart не только для смартфонов, но и для зарядки наушников, смарт-часов и даже ноутбуков.

Get ready to leap to the next generation of Android wireless charging! 🧲 #realme is bringing to you 𝐌𝐚𝐠𝐃𝐚𝐫𝐭, Magnificent Magnetic Innovation, featuring #realmeFlash and much more.

See you at 5:30PM IST, 3rd August. #MagDart #MagForFuture #DareToLeap pic.twitter.com/ppwRctaJck

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) July 28, 2021