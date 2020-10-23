Magsafe проиграл USB-C

Технология Magsafe выиграла в теории, но не на практике.

Зарядное устройство Apple MagSafe заряжает телефон в два раза медленнее, чем проводное зарядное устройство USB-C на 20 Вт согласно новому видео-обзору iPhone 12 от Джоанны Стерн из Wall Street Journal.

Хотя Стерн обнаружила, что зарядное устройство MagSafe заряжает iPhone 12 быстрее, чем традиционное беспроводное зарядное устройство Qi на 7,5 Вт, оно все же работает медленнее, чем проводное зарядное устройство на 20 Вт. В ходе обзора выяснилось, что зарядное устройство на 20 Вт заряжает iPhone до 50% всего за 28 минут, в то время как MagSafe – за 1 час.

Таким образом, журналистка пришла к выводу, что гораздо выгоднее и быстрее использовать классический кабель. В целом, она критиковала технологию MagSafe, которая оказалась менее мощной, чем предполагалось.

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