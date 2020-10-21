MagSafe заряжает не только айфоны — сгодится и для гаджетов на Android

Неожиданно.

Магнитная зарядка нового поколения MagSafe, предназначенная для новых айфонов, оказывается способна работать не только с iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Она сгодится и для смартфонов под управлением операционной системы Android. Известный инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) проверил ее с гибким Samsung Galaxy Z Fold 2. Вывод — все прекрасно функционирует.

MagSafe magnetically connects and charges the Fold2 lol pic.twitter.com/sQ0L9pk4kN — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 19, 2020

Также MagSafe подходит для Google Pixel 5 — зарядку от купертиновцев с девайсом от Google протестировал ютубер Аарон Золло (Aaron Zollo).

Как известно, в основу MagSafe лег интерфейс Qi. Так что теоретически любое устройство, поддерживающее данный стандарт, будет работать с этой зарядкой.

Источник: Twitter

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