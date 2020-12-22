Макдоналадс выпустил бургер с ветчиной и Oreo внутри

Что-то очень необычное.



Помните, я писал про странный бутерброд из Бургер Кинг для Японии? Макдоналдс решил пойти ещё дальше и сделал что-то очень странное. Что именно и для кого? Всё узнаете в нашем материале. Поехали!

Для изготовления этого бургера было подобрано очень странное сочетание продуктов. В него, помимо особых очень нежных булочек, положили ветчину и… печенье Орео. Да, это не опечатка. Но и ветчина не простая, а та, что продаётся в банке. Что-то вроде затвердевшего паштета. А вот печенки самые обыкновенные, но раскрошены под удобный размер. Ветчинные ломтики обжаривают, присыпают печеньем и поливают сливочным соусом.

В Китае, видимо, умеют оценить всё необычное. Пока этот экспериментальный бутерброд продаётся только у них. И уже с 21-го декабря 2020.

А вот, кстати, тот самый рассказ о необычном бургере и Burger King.

Как считаете, вкусно ли это? Я вот тоже не знаю. Но ведь и солёная карамель в виде мороженого, торта или шоколадки пользуется спросом. А ведь это тоже неоднозначное сладко-солёное сочетание. Жду ваши предположения в комментариях. Всем лайк!

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