Макет iPhone SE 3 создали на 3D-принтере — почти такой же, как и iPhone SE 2020

Посмотрим.

Ютубер и инсайдер под ником Pigtou опубликовал видео с макетами iPhone SE третьего поколения. Того самого, который будет выпущен в апреле или мае. Как он выглядит? Точь-в-точь, как iPhone SE 2020.

Разница, как мы знаем, внутри. У iPhone SE 3 будет чип A15 Bionic и поддержка 5G.

Корпус же будет привычным. Как и экран. Да, та самая 4,7-дюймовая панель, которую впервые мы увидели в далеком 2014-м году. Такой дисплей был у iPhone 6, iPhone 7 и iPhone 8.

Какое главное преимущество третьей SE’шки для нас с вами? Цена! Если рубль не рухнет по отношению к доллару, ждем порядка 40 000 рублей.

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