Макет компактного iPhone 12 показан на фото

Самый долгожданный iPhone.

В Сеть попали фотографии макета компактного 5,4-дюймового iPhone 12, созданного на основе последних достоверных утечек о смартфоне. Снимки показали, как будет выглядеть самый дешевый iPhone из новой линейки Apple, в том числе в сравнении с другими моделями iPhone.

Показанный на фотографиях макет iPhone 12 указывает на ключевые особенности дизайна нового смартфона Apple. Аппарат имеет обновленную форму корпуса с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних поколений. Также своей формой корпуса смартфон будет похож на iPhone 4.

Макет iPhone 12 наглядно показывает габариты смартфона по сравнению с другими моделями. Новый смартфон Apple будет самым компактным после запуска 4-дюймового iPhone SE в 2016 году.

Опубликовавшие снимки инсайдеры отметили, что макет iPhone 12 выполнен с тройной камерой. Однако у источников нет подтверждения тому, что Apple оснастит 5,4-дюймовый iPhone 12 системой из трех камер. Согласно предыдущим слухам, смартфон получит двойную камеру, как у iPhone 11. Презентация смартфона должна состояться в сентябре. Старт продаж новинки состоится в октябре, как ранее предупредил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Источник: 9to5Mac.

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