Макрофото на iPhone 13 Pro — на что способен новый айфон
Посмотрим.
Режим макросъемки — одно из главных нововведений iPhone 13 Pro/13 Pro Max. С ее помощью можно получить потрясающие фотографии цветов, растений, еды и так далее.
Нет, отдельного макрообъектива у девайса нет. Используется сверхширик.
К тому же, на iPhone 13 макро работает не так, как на других смартфонах. Специального переключателя нет. Достаточно поднести камеру близко к объекту, что устройство перешло в нужный режим. Просто и удобно? Да, но не всегда.
Иногда камера выходит из режима макросъемки слишком быстро.
И слишком же быстро входит него. Из-за этого расфокусировка может происходит мгновенно… Но, если приноровиться, проблем станет меньше.
К тому же, Apple уже пообещала исправить эту проблему, добавив возможность вкл/выкл макрорежима самостоятельно в будущих обновлениях iOS 15.
Ранее айфоны не умели фокусироваться на объектах так близко. Фокусировка происходит с расстояния от 3 до 15 см. Именно при таком расстоянии включается макрорежим. При отдалении, напротив, выключается.
При макросъемке нужно держать iPhone 13 Pro ровно, не трясти устройство. Тогда у вас получатся четкие, качественные, максимально детализированные кадры.
Вывод следующий: для любителей мобильной фотографии макрорежим это крайне важное нововведение. Границы возможного расширены.
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