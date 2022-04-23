Малайзия может помочь России с электроникой

Об этом заявил малазийский посол в России.

Малайзия в настоящее время является крупнейшим производителем полупроводников и электроники. Ежегодный экспорт этой продукции из Малайзии составляет около 6% от всего ВВП страны, на сумму около 9 миллиардов долларов.

Посол Малайзии в России Бала Чандран сказал, что его страна открыта в торговом плане и готова к сотрудничеству с Россией.

Мы — торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства.

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