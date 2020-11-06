Малыш и гиганты — разница в размерах iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max на видео

Наглядно.

Авторитетный портал The Verge сравнил смартфоны iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max на видео. Теперь мы не только знаем, но и видим, какова разница в размерах устройств.

Даже в сравнении с 6,1-дюймовыми Айфон 12 и 12 Про «мини» смотрится настоящим малышом. А если положить его рядом с флагманским 12 Pro Max, то он кажется буквально игрушечным.

The Verge пишет, что к Айфон 12 мини нужно привыкать. Особенно, если до этого у вас был большой смартфон. Это касается, например, печатания на клавиатуре. Но для людей с маленькими руками (а еще — небольшими карманами) это идеальный айфон. Кроме того, жест смахивания сверху вниз теперь стал куда проще. Наконец, iPhone 12 mini прекрасно подходит для использования одной рукой.

Что касается iPhone 12 Pro Max, то в первых обзорах журналисты отмечают его большие размеры. Однако заявляют, что пользоваться им все равно удобно. У него великолепный экран, он отлично лежит в руке.

Напомним, что предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max уже стартовали. Продажи начнутся на следующей неделе.

Источник: YouTube

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