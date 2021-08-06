Малый и средний бизнес сможет найти сотрудников прямо в социальной сети ВКонтакте

ВКонтакте представил удобный сервис.

ВКонтакте сообщает о запуске сервиса по поиску сотрудников прямо в социальной сети. Речь идет о работниках для малого и среднего бизнеса. Штука и правда полезная. Не придется давать объявления на HH и подобных порталах. Можно прямо с айфона создать вакансию и найти нужного человека в своей группе.

Все интуитивно понятно и просто. Также, как создать пост. Занимает лишь пару минут. Просто переходим в панель руководителя сообщества на платформе Бизнес ВКонтакте. После нажимаем на «Найти сотрудника», вводим данные. Все остальное ВК подтянет из профиля компании. После этого вакансия появится в основной ленте VK Работа и и спец. разделе ВК.

Откликнувшись на вакансию потенциальный сотрудник попадет в разделе Работы. Если у него есть резюме, не проблема. Нет? Тогда его тут же предложат создать прямо в соц. сети. Ну а после нажать на «Откликнуться».

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