Мания уменьшения. Рамки экрана в iPhone 12 сильно сократятся

Мини-рамочки.

Apple уменьшит рамки по периметру экрана в iPhone 12 сразу на 40%. Согласно обнародованным CAD-чертежам одного из новых смартфонов Apple, 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, рамки будут уменьшены с 2,5 мм до 1,5 мм. Об этом сообщил YouTube-блогер EverythingApplePro со ссылкой на проверенного инсайдера Макса Вайнбаха.

Также Apple сделает новые iPhone более тонкими. В чертежах указывается, что толщина корпуса iPhone 12 Pro Max составит 7,4 мм против 8,8 мм у iPhone 11 Pro Max. Уменьшение произойдет в том числе благодаря изменению формы корпуса.

По словам раскрывшего CAD-чертежи инсайдера Макса Вайнбаха, утечка произошла на фабрике Foxconn. Он отметил, что чертежи являются утвержденными на 70%. Это означает, что некоторые детали в дизайне смартфонов из линейки iPhone 12 еще могут измениться. В частности, Вайнбах не до конца уверен в окончательном дизайне верхней рамки экрана, которая уменьшилась вдвое по сравнению с предшествующими моделями iPhone.

Источник: YouTube.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)