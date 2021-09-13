Марк Гурман раскрыл все подробности серии iPhone 13 — 10 нововведений
Уже точно знаем всё!
Известный инсайдер и журналист Марк Гурман, работающий в Bloomberg, раскрыл все характеристики и ключевые параметры новых iPhone 13 за день до их официальной премьеры.
Что-то новое, чего мы не знали? Нет, все и так давно уже известно. Сюрпризов не ждем.
Но напомним.
Топ-10 нововведений iPhone 13
- Дизайн останется прежним, таким же, как у iPhone 12.
- Челка с Face ID станет меньше, но не исчезнет.
- Камера станет лучше. Речь не только об увеличении датчиков, но и о более совершенном софте. Новый портретный режим, портретные видео, смарт-фильтры, астрофотография, фильтры с машинным обучением и не только.
- У простых iPhone 13 будут двойные камеры с диагональным расположением датчиков, у прошек тройные.
- Чип A15 Bionic оснащен тем ж количеством ядер, что и A14 Bionic.
- iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max смогут похвастаться крутыми LTPO-дисплеями с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
- Спутниковая связь для экстренных вызовов.
- Новые цвета.
- Увеличенная мощность магнитной зарядки и, возможно, добавление реверсивной зарядки.
- Увеличенная емкость батарей.
Смотрим на iPhone 13 и читаем о них:
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
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