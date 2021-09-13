Марк Гурман раскрыл все подробности серии iPhone 13 — 10 нововведений

Уже точно знаем всё!

Известный инсайдер и журналист Марк Гурман, работающий в Bloomberg, раскрыл все характеристики и ключевые параметры новых iPhone 13 за день до их официальной премьеры.

Что-то новое, чего мы не знали? Нет, все и так давно уже известно. Сюрпризов не ждем.

Но напомним.

Топ-10 нововведений iPhone 13

Дизайн останется прежним, таким же, как у iPhone 12. Челка с Face ID станет меньше, но не исчезнет. Камера станет лучше. Речь не только об увеличении датчиков, но и о более совершенном софте. Новый портретный режим, портретные видео, смарт-фильтры, астрофотография, фильтры с машинным обучением и не только. У простых iPhone 13 будут двойные камеры с диагональным расположением датчиков, у прошек тройные. Чип A15 Bionic оснащен тем ж количеством ядер, что и A14 Bionic. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max смогут похвастаться крутыми LTPO-дисплеями с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Спутниковая связь для экстренных вызовов. Новые цвета. Увеличенная мощность магнитной зарядки и, возможно, добавление реверсивной зарядки. Увеличенная емкость батарей.

Смотрим на iPhone 13 и читаем о них:

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