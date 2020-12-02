Марс рядом — первые люди высадятся на красной планете уже в 2026 году

Совсем скоро.

По словам Илона Маска (Elon Musk), основателя компаний Tesla и SpaceX, первые люди высадятся на Марсе уже в 2026 году. По оптимистичному прогнозу — вовсе в 2024! Об этом миллиардер заявил в ходе интервью Мэтиасу Допфниру (Mathias Döpfner), руководящему издательством Axel Springer.

Более того, космический корабль SpaceX Starship бе людей попадет на красную планету еще раньше. Возможно, что уже в 2022 году.

Что касается путешествия самого Маска на Марс, то он думает над этим. Быть может в такой тур он отправиться через 4 года или 5 лет.

Господин Маск также заявил, что его главная цель — создание технологий, позволяющих колонизировать Марс, а также создать полноценную базу на Луне. Но это вопрос далекого будущего. Сейчас это невозможно. Для строительства реального города на Марсе потребуются десятки лет и тысяч полетов на эту планету.

А еще Илон Маск желает после своей смерти быть похороненным на красной планете.

Источник: TechCrunch

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