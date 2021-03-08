Marshall Mode II: новые беспроводные наушники с идеальным качеством звука

Качественный звук в фирменном стиле.



Всем привет, рынок беспроводных наушников не перестаёт расти и радовать нас новыми крутыми моделями. Компания Marshall представила свои новые TWS-наушники – Marshall Mode II. Все характеристики и цены в нашем материале. Поехали!

Дизайн в духе компании: чёрный цвет, кожа и стилизованная буква М. Вышло красиво.

Защита от брызг по IPX4 позволит вам спокойно заниматься спортом под дождём.

Качество звука на высоте. Компания Marshall иначе и не смогла бы. Встроенные 6мм драйверы выдают отличный звук в диапазоне 20Гц-20кГц. Инженеры уверены, что их наушники играют очень громко. А этим ребятам можно доверять.

Энергия. Каждый наушник способен проработать по 5 часа, кейс может их подзарядить 4 раза. Показатель неплохой. Тем более, что и сам кейс через Type-C заряжается очень быстро.

Сенсорное управление поможет переключать треки и пользоваться голосовыми помощниками. На ваш голос будут откликаться помощник из вашего телефона, так что пользуйтесь тем, чем привыкли.

Кстати, вот наши свежие обзоры на Beats Powerbeats Pro и Honor Magic EarBuds с шумоподавлением.

Цены. На момент анонса (8 марта 2021) цена на Marshall Mode II доступна только для США и составляет $219. Поставки начинаются с 18 марта 2021. Цена для России пока не названа, но рассчитывать менее, чем на 17990 руб точно не приходится.

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