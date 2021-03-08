Marshall Mode II: новые беспроводные наушники с идеальным качеством звука
Качественный звук в фирменном стиле.
Всем привет, рынок беспроводных наушников не перестаёт расти и радовать нас новыми крутыми моделями. Компания Marshall представила свои новые TWS-наушники – Marshall Mode II. Все характеристики и цены в нашем материале. Поехали!
Дизайн в духе компании: чёрный цвет, кожа и стилизованная буква М. Вышло красиво.
Защита от брызг по IPX4 позволит вам спокойно заниматься спортом под дождём.
Качество звука на высоте. Компания Marshall иначе и не смогла бы. Встроенные 6мм драйверы выдают отличный звук в диапазоне 20Гц-20кГц. Инженеры уверены, что их наушники играют очень громко. А этим ребятам можно доверять.
Энергия. Каждый наушник способен проработать по 5 часа, кейс может их подзарядить 4 раза. Показатель неплохой. Тем более, что и сам кейс через Type-C заряжается очень быстро.
Сенсорное управление поможет переключать треки и пользоваться голосовыми помощниками. На ваш голос будут откликаться помощник из вашего телефона, так что пользуйтесь тем, чем привыкли.
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Цены. На момент анонса (8 марта 2021) цена на Marshall Mode II доступна только для США и составляет $219. Поставки начинаются с 18 марта 2021. Цена для России пока не названа, но рассчитывать менее, чем на 17990 руб точно не приходится.
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