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Марсианский вертолет Ingenuity шлет новые фото и видео Марса

26 Апр, 2021

Марсианский вертолет Ingenuity шлет новые фото и видео Марса

Впечатляет.

Марсианский вертолет Ingenuity продолжает изучать просторы Марса. И шлет нам, землянам, впечатляющие фото и видео красной планеты, которая, возможно, когда-то напоминала нашу Землю.

25 апреля вертолет преодолел рекордное расстояние на Марсе, а также развил самую высокую зарегистрированную скорость на этой планете. Это 50 метров и 7 км/ч соответственно. Такие вот рекорды…

 
Испытания на этом не заканчиваются. Ingenuity продолжит изучать Марс и слать нам его фото и видео. А пока смотрим на то, что есть.

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