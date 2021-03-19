Марсоход Perseverance нашел на Марсе пылевого дьявола

Уникальные кадры с Красной планеты.

На Марсе жизни нет (или пока не обнаружено). Зато есть пылевые дьяволы. Dust Devil – так иногда называют пылевые вихри.

Один такой был замечен Perseverance – новым ровером NASA, который сел на Марс 18 февраля. Dust Devil прошел в некотором отдалении от марсохода.

Perseverance сделал несколько фотографий явления. К сожалению, размеры пылевого дьявола и скорость его движения неизвестны.



Опасен ли Dust Devil для ровера? Если вихрь большой, то да. Он способен повредить Perseverance. К счастью, ничего подобного не произошло.

Источник: space.com

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