Марсоход Perseverance нашел на Марсе пылевого дьявола
Уникальные кадры с Красной планеты.
На Марсе жизни нет (или пока не обнаружено). Зато есть пылевые дьяволы. Dust Devil – так иногда называют пылевые вихри.
Один такой был замечен Perseverance – новым ровером NASA, который сел на Марс 18 февраля. Dust Devil прошел в некотором отдалении от марсохода.
Perseverance сделал несколько фотографий явления. К сожалению, размеры пылевого дьявола и скорость его движения неизвестны.
Опасен ли Dust Devil для ровера? Если вихрь большой, то да. Он способен повредить Perseverance. К счастью, ничего подобного не произошло.
Источник: space.com
Читайте также:
- Взгляните на первую панораму Марса с ровера Perseverance
- Вот как на самом деле звучит Марс
- Марсоходом Perseverance управляет процессор от iMac G3 1998 года выпуска
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.