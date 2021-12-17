Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе органику — жизнь ли это?

Выясним!

NASA Perseverance, аппарат отправленный на Марс, нашел на этой планете органические вещества из углерода. Из них и строится жизнь. Обнаружены частички были на дне кратера Езэро. Значит ли это, что на Марсе существовала жизнь? Не обязательно. Органика может производиться не только биологически.

Так что об обнаружении жизни или остатков былой жизни говорить преждевременно.

Сейчас ученым предстоит исследовать соединения, чтобы выяснить, каким образом они были созданы. Марсоход соберет образцы и отправит их на Землю. Когда? В 2031 году. Ждать будем долго…

Perseverance бороздит просторы Марса с февраля 2021 года. Сейчас он исследует кратер Езэро, в котором когда-то было большое озеро и отсюда начиналась река. На Марсе аппарат ищет следы жизни.

Изучив породы на Марсе ученые также смогут определить, когда на Марсе была вода, выяснить, как могла выглядеть планета миллиарды лет назад.

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