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Марсоход Perseverance обнаружил несколько загадочных камней

5 Май, 2021

Марсоход Perseverance обнаружил несколько загадочных камней

Включая маленького окаменевшего “динозавра”.

Марс трудно назвать живописной планетой. Здесь нет деревьев, озер и рек. Зато множество камней – всех форм и размеров.

Perseverance постоянно встречает необычные экземпляры. Напоминающие неожиданные вещи.

Марсоход Perseverance обнаружил несколько загадочных камней

Вот снимок, сделанный 15 апреля. Perseverance нашел нечто похожее на окаменевшего брахиозавра. Только крошечного.

Марсоход Perseverance обнаружил несколько загадочных камней

22 апреля Perseverance заметил объект, который прозвали “задней скалой”. Он издали смахивал на известную часть тела.

Марсоход Perseverance обнаружил несколько загадочных камней

Третья находка датируется концом марта. Perseverance столкнулся с загадочным пятнистым камнем. Ученые предполагают, что это метеорит (либо кусок коренной породы).

Надеемся, Perseverance пришлет с Марса еще что-нибудь забавное.

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