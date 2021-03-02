Марсоходом Perseverance управляет процессор от iMac G3 1998 года выпуска

Смешно и круто.

Раскрыты интересные подробности о новом марсоходе NASA. Речь о ровере Perseverance, который недавно приземлился на Марс.

Космос у многих ассоциируется с высокими технологиями. Однако “мозг” у Perseverance не самый актуальный. Машиной управляет процессор, когда-то стоявший в iMac G3.

Напомним, iMac G3 выпущен более 23 лет назад. Компьютер был анонсирован в 1998 году. Apple создала его на базе чипа PowerPC 750.

PowerPC 750 имел одно ядро и 32-битную архитектуру. Также он мог похвастаться 6 миллионами транзисторов и тактовой частотой до 233 МГц.

Perseverance тоже использует платформу PowerPC 750. Считайте, что по Марсу катается старый iMac G3.

Впрочем, без нюансов не обошлось. “Марсианский” PowerPC 750 должным образом усовершенствован. Он защищен и способен работать при температуре от -55 до 125 градусов по Цельсию.

Обычный PowerPC 750 подобных издевательств не выдержит. Вероятно, поэтому космическая версия стоит 200 тысяч долларов.

Источник: macrumors.com

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