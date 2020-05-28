Мартин Скорсезе снимет фильм с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро для Apple TV+

«Убийцы лунного цветка» выйдет в Apple TV+.

Apple выступит финансовым партнером нового фильма Paramount «Убийцы лунного цветка». Режиссером фильма будет Мартин Скорсезе, а главные роли в картине сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фильм будет доступен для просмотра в сервисе Apple TV+, но, тем не менее, выйдет в прокат в кинотеатрах.

Помимо финансирования съемок, Apple будет принимать участие в творческих решениях, связанных с фильмом. Бюджет фильма составит более 200 миллионов долларов. Первоначально в Paramount не рассчитывали на такой большой бюджет, в связи с чем компания и начала искать партнера для его производства. Кроме Apple в качестве партнеров рассматривались Netflix, Universal и Metro-Goldwyn-Mayer.

Фильм «Убийцы лунного цветка» основан на одноименном романе Дэвида Гранна, удостоенного множества наград. Сюжет фильма будет повествовать о расследовании загадочных убийств членов племени американских индейцев Оклахомы в начале 20 века, которым занимается ФБР.

Источник: Deadline.

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