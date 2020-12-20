Marvis Pro – лучшая альтернатива Apple Music

А еще оно поддерживает Last.fm.

Почти все знают, что Apple Music является стандартным предустановленным приложением на вашем iPhone и iPad. Но если вам надоел его стандартный дизайн и интерфейс, есть отличная альтернатива – Marvis Pro.

В глаза сразу бросается довольно минималистичный, но при этом гибко настраиваемый интерфейс. В Marvis Pro есть множество настроек и опций, которые может скорректировать пользователь по своему вкусу. Как вам такое? Более 40 различных вариантов иконок, мелочи, но приятно.

Что еще удобно релизовано в Marvis Pro?

Функция Drag & Drop для того, чтобы добавить один или несколько элементов в категории Up Next, Play или Shuffle.

Сведения об исполнителе.

Сортировка и группировка

Сортировка по недавно сыгранным, добавленным исполнителями, в том числе сортировка по году, рейтингу, количеству прослушиваний и др.

Хорошая новость для пользователей Last.fm, ведь они получили возможность скробблить свои треки. Для тех, кто не знает это так называемые зачтенные прослушивания, которые фиксируется в профиле и показывают, сколько вы слышали треки у той или иной группы. Ну и конечно же, отдельная возможность выставить приложение в виде виджета iOS 14!

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