MaskFone – маска от коронавируса с Bluetooth-гарнитурой внутри

Есть даже поддержка Siri.

Анонсы с выставки CES 2021 продолжаются. Сегодня предлагаем обратить внимание на новинку от Binatone. Компания представила гибрид защитной маски и беспроводной гарнитуры. Аксессуар так и называется – MaskFone.

MaskFone – гаджет эпохи коронавируса. Он соответствует стандарту N95 и фильтрует до 95% воздушно-капельных частиц. Риск стать жертвой COVID-19 заметно снижается.

Кроме того, MaskFone – маска многоразовая. Ее можно мыть. Чистка не влияет на функциональность Bluetooth-гарнитуры. Последняя, к слову, полноценная. Она синхронизируется со смартфоном и принимает звонки.

Приглушенного звука бояться не стоит. Голос – благодаря встроенному микрофону – передается чисто. Без искажений.

С музыкой тоже без проблем. Кнопки управления воспроизведением расположены на самой MaskFone. Также заявлена поддержка голосовых помощников Siri и Amazon Alexa.

В режиме гарнитуры MaskFone работает 12 часов. Потом требуется подзарядка. Просят за чудо технической мысли $50.

Источник: cnet.com

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