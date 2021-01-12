MaskFone – маска от коронавируса с Bluetooth-гарнитурой внутри
Есть даже поддержка Siri.
Анонсы с выставки CES 2021 продолжаются. Сегодня предлагаем обратить внимание на новинку от Binatone. Компания представила гибрид защитной маски и беспроводной гарнитуры. Аксессуар так и называется – MaskFone.
MaskFone – гаджет эпохи коронавируса. Он соответствует стандарту N95 и фильтрует до 95% воздушно-капельных частиц. Риск стать жертвой COVID-19 заметно снижается.
Кроме того, MaskFone – маска многоразовая. Ее можно мыть. Чистка не влияет на функциональность Bluetooth-гарнитуры. Последняя, к слову, полноценная. Она синхронизируется со смартфоном и принимает звонки.
Приглушенного звука бояться не стоит. Голос – благодаря встроенному микрофону – передается чисто. Без искажений.
С музыкой тоже без проблем. Кнопки управления воспроизведением расположены на самой MaskFone. Также заявлена поддержка голосовых помощников Siri и Amazon Alexa.
В режиме гарнитуры MaskFone работает 12 часов. Потом требуется подзарядка. Просят за чудо технической мысли $50.
Источник: cnet.com
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.