«Масочную» проблему решат — iPhone 13 узнает вас в маске

Наконец-то.

Авторитетный инсайдер Джон Проссер заявил, что Apple внедрит в смартфоны серии iPhone 13 совершенно новые датчики системы Face ID. Намного более совершенные, чем раньше. Они смогут без проблем узнавать пользователей в масках и очках.

Датчики уже готовы. А вот софт пока нет. Так что, вероятно, сразу после выхода iPhone 13 оценить новую фишку не удастся. Придется подождать. С апдейтом Face ID нового поколения добавят чуть позже.

Утверждается, что сканировать лицо в маске, в очках, в очках и маске по отдельности не придется. Хватить стандартного чистого скана обычного лица без аксессуаров. Далее Face ID справится самостоятельно. Быстро и без проблем. В мире пандемии коронавируса весьма важная штука.

По словам Просера, систему уже вовсю тестируют внутри Apple ее сотрудники.

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