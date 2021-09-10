Массовое производство Apple Watch Series 7 стартует в сентябре
Вот и причина будущего дефицита.
Портал 9to5Mac, сославшись на инсайдера Минг-Чи Куо, сообщает, что массовое производство смарт-часов Apple Watch Series 7 начнется только в сентябре.
Поэтому Apple никак не удастся поставить на рынок достаточное количество устройств для удовлетворения спроса. Те же iPhone 13 массово производятся уже как минимум месяц.
Проблемы с производством смарт-часов связаны с тем, что у новинки другой корпус и дизайн. Кроме того, внутрь нужно поставить новые компоненты. Первые парти, произведенные ранее, оказались бракованными, у них плохо работал сенсорный дисплей.
Презентация Apple Watch Series 7 ожидается 14 сентября.
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