Матовый черный, как у iPhone 7, в будущем вернется в Айфоны

По-настоящему крутой цвет.

Помните матовые черные iPhone 7? Они и сегодня почти что эксклюзив от мира айфонов. Выглядят стильно и выделяются среди себе подобных. Так вот, в будущем расцветка Matte Black может вернуться.

Apple запатентовала этот цвет для своих новых девайсов. Не только для айфонов, но и для планшетов iPad, ноутбуков MacBook и даже смарт-часов Apple Watch.

Впрочем, новый матовый черный будет не совсем обычным. В отличие от Matte Black на iPhone 7, на новых устройствах он сможет поглощать свет. Таким образом, ваш айфон будет оставаться по-настоящему черным даже при солнечном свете.

Когда мы увидим такой айфон? Возможно, что уже в следующем году. Быть может, фирменным цветом iPhone 13 будет как раз Matte Black.

А вам нравится этот цвет?

Источник: Wccftech

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