Матрешка и символ трансгендеров. Какие эмодзи появятся в iOS 14

Пока список неполный.

В честь празднования Всемирного дня эмодзи компания Apple показала, какие новые смайлики появятся в iOS 14. Пользователям iPhone станут доступны 62 новых эмодзи, среди которых матрешка, бумеранг, птица Додо, символ трансгендеров и другие.

Apple показала только часть новых эмодзи, запланированных к добавлению в iOS 14. Компания раскрыла следующие эмодзи:

Птица Додо

Матрешка

Пиньята

Тамале

Сжатые пальцы

Бумеранг

Ниндзя

Монета

Анатомическое сердце

Бобр

Символ трансгендеров

Чай с шариками

Легкие

Также в Apple заявили, что в iOS 14 появится несколько новых вариантов стикеров Memoji в медицинских защитных масках. Маски будут выполнены в различных цветах.

Новые эмодзи появятся на iPhone с запуском iOS 14.1 или iOS 14.2 во второй половине 2020 года.

Источник: Emojipedia.

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