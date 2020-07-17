Новости

Матрешка и символ трансгендеров. Какие эмодзи появятся в iOS 14

17 Июл, 2020

Матрешка и символ трансгендеров. Какие эмодзи появятся в iOS 14

Пока список неполный.

В честь празднования Всемирного дня эмодзи компания Apple показала, какие новые смайлики появятся в iOS 14. Пользователям iPhone станут доступны 62 новых эмодзи, среди которых матрешка, бумеранг, птица Додо, символ трансгендеров и другие.

Apple показала только часть новых эмодзи, запланированных к добавлению в iOS 14. Компания раскрыла следующие эмодзи:

  • Птица Додо
  • Матрешка
  • Пиньята
  • Тамале
  • Сжатые пальцы
  • Бумеранг

  • Ниндзя
  • Монета
  • Анатомическое сердце
  • Бобр
  • Символ трансгендеров
  • Чай с шариками
  • Легкие

Также в Apple заявили, что в iOS 14 появится несколько новых вариантов стикеров Memoji в медицинских защитных масках. Маски будут выполнены в различных цветах.

Новые эмодзи появятся на iPhone с запуском iOS 14.1 или iOS 14.2 во второй половине 2020 года.

🔥 Эмодзи: названия всех 2776 смайликов на Айфоне

Источник: Emojipedia.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020

Рекомендуем