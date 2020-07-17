Матрешка и символ трансгендеров. Какие эмодзи появятся в iOS 14
Пока список неполный.
В честь празднования Всемирного дня эмодзи компания Apple показала, какие новые смайлики появятся в iOS 14. Пользователям iPhone станут доступны 62 новых эмодзи, среди которых матрешка, бумеранг, птица Додо, символ трансгендеров и другие.
Apple показала только часть новых эмодзи, запланированных к добавлению в iOS 14. Компания раскрыла следующие эмодзи:
- Птица Додо
- Матрешка
- Пиньята
- Тамале
- Сжатые пальцы
- Бумеранг
- Ниндзя
- Монета
- Анатомическое сердце
- Бобр
- Символ трансгендеров
- Чай с шариками
- Легкие
Также в Apple заявили, что в iOS 14 появится несколько новых вариантов стикеров Memoji в медицинских защитных масках. Маски будут выполнены в различных цветах.
Новые эмодзи появятся на iPhone с запуском iOS 14.1 или iOS 14.2 во второй половине 2020 года.
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Источник: Emojipedia.
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